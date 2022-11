Sehen Sie im Video: Schwere Überflutungen in Albanien – Dutzende müssen ihre Häuser verlassen.









„Land unter“ im Norden Albaniens. Dort haben heftige Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt. Mehrere Personen sind laut Behördenangaben durch die Folgen ums Leben gekommen. Luftaufnahmen vom Montag zeigen etliche Häuser, die von Wassermassen umflutet werden. Auch die Moschee in der Stadt Shkodra wurde Opfer der Überschwemmung und eine nahe gelegene Brücke wurde durch den hohen Wasserstand des Flusses Buna teilweise zerstört. Einige Schulen in den betroffenen Gebieten blieben geschlossen. Und die albanischen Rettungskräfte halfen Menschen sich vor den Fluten in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der örtlichen Nachrichtenagentur ATA mussten Dutzende Familien ihre Häuser verlassen. Die sintflutartigen Regenfälle haben auch an anderen Orten auf dem Balkan für extreme Überschwemmungen gesorgt und damit schwere Schäden angerichtet.

