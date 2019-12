Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings streiken seit Mitternacht die Flugbegleiter. Der Ausstand, zu dem die Gewerkschaft UFO aufgerufen hat, soll bis zum Neujahrstag um 24.00 Uhr dauern. Die größere Konzernschwester Eurowings hat am Montag einen Sonderflugplan angekündigt. Insgesamt fielen an den drei Streiktagen voraussichtlich 180 Flüge aus, sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Montag. UFO-Sprecher Nicoley Baublies: "Die Germanwings wird heute gerade einmal sieben Prozent ihres ursprünglichen Flugprogramms hinbekommen. Das sollte ein Zeichen für die Lufthansa als Konzern sein zu sehen, ihre Mitarbeiter sind wirklich sauer. Sie müssen endlich etwas ändern." Zwischen den Jahren seien nicht so viele Geschäftsreisende betroffen, sagte Baublies. Für die Urlauber, die nun in den sauren Apfel beißen müssen, sei der Streik zudem rechtzeitig angekündigt worden. Heißt nicht, dass auch alle Kunden die Nachricht erreicht: "Ich finde, zwischen den Jahren ist so eine Zeit, die sollte so harmonisch sein. Und da können doch alle mal abschalten. Viele haben Urlaub. Alle wollen einfach mal die Zeit genießen." "Ich komme aus Frankreich, und es ist noch schlimmer da. Ich bin dafür, dass sie sich auch ausdrücken. Aber ob der Zeitpunkt richtig ist, weiß ich nicht. Es stört mich ein bisschen, aber das akzeptiere ich." Eurowings-Sprecher Matthias Eberle: "Die gute Nachricht ist aber, dass wir während des Streikzeitraums über die drei Tage von den 1.200 geplanten Flügen mehr als 1.000 abbilden können. Das schaffen wir über eine große Hilfsaktion, über eine solidarische Aktion der ganzen Lufthansa-Gruppe, die mit Konzern-Airlines aushilft. Das heißt, die Lufthansa wird für uns fliegen, die Austrian Airlines wird im Streik-Zeitraum für uns fliegen. Die LGW, die Sun Express und einige mehr." In dem festgefahrenen Tarifstreit für die 22.000 Kabinenmitarbeiter geht es unter anderem um Zulagen und Arbeitsbedingungen.