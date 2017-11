Nach der Flucht einer Gruppe Uiguren aus einem Gefängnis in Thailand hat China die Behörden in dem südostasiatischen Land aufgefordert, alles zu unternehmen, um die Flüchtigen wieder einzufangen. 25 Uiguren waren am Montag aus dem Gefängnis in der Nähe der Grenze zu Malaysia geflüchtet. Fünf konnte die Polizei inzwischen wieder verhaften. Von den anderen 20 fehlt bisher jede Spur. Mitglieder der Gruppe hatten sich als Türken bezeichnet und die Auslieferung in die Türkei verlangt. 2015 hatte Thailand mehr als 100 Uiguren unter Zwang nach China zurückgeschickt. Die Aktion war international kritisiert worden. Menschenrechtler werfen China die systematische Diskriminierung der ethnischen Minderheit vor. China fürchtet die Autonomiebestrebungen der muslimischen Uiguren.