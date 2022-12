Sehen Sie im Video: Polizei verhindert Diebstahl von Banksy-Gemälde in der Ukraine.









STORY: Die ukrainische Polizei hat nach eigenen Angaben den Diebstahl eines Banksy-Kunstwerks verhindert. Das Werk des britischen Streetartists, das eine Frau mit Gasmaske und Feuerlöscher in der Hand zeigt, war an der Wand eines ausgebrannten Gebäudes in der ukrainischen Region Kiew angebracht. Am Freitag bekam die Polizei nach eigenen Angaben eine Meldung, dass jemand versuche, das Grafitto von der Wand zu entfernen. Am Tatort trafen die Beamten auf eine Gruppe mehrerer Verdächtiger. "Der Organisator ist ein junger Mensch, der 1990 in Kiew geboren wurde. Er beschloss, die Zeichnung zu demontieren und wegzunehmen. Offensichtlich dachte er, dass das Gebäude zerstört und abgerissen werden würde und die Zeichnung somit verloren wäre", sagt der Polizeichef der Region Kiew, Andrii Nebytov. Er fügte hinzu, dass ein Strafverfahren eingeleitet worden sei und das entfernte Kunstwerk von der Polizei aufbewahrt werde. Die Städte in der Region Kiew, in denen im November mehrere Banksy-Kunstwerke auftauchten, waren bis April von Russland besetzt. Durch die Kämpfe in den ersten Tagen Krieges waren sie schwer beschädigt worden.

