Ein Korrespondent hat in der Ukraine eine Mülltonne aus England entdeckt. Als er die Behörden im weit entfernten Herkunftsort der Tonne darauf aufmerksam macht, beweisen die Humor

Da dürfte Philip Crowther nicht schlecht gestaunt haben: Als der Journalist, der für die Nachrichtenagentur US-Associated Press (AP) über den Krieg in der Ukraine berichtet, die Stadt Lwiw in Richtung Polen verließ, stieß er direkt an der Grenze auf eine Mülltonne aus der englischen Grafschaft Hampshire.

Crowther berichte seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine aus der Krisenregion und sei bereits mehrfach in das Land gereist, schreibt der "Hampshire Chronicle". Am vergangenen Freitag habe er sich nach zwei Wochen Arbeit in Lwiw auf den Weg nach Polen gemacht. In dem Dorf Hlynyzi habe er plötzlich am Straßenrand die schwarze Tonne mit der Aufschrift "Test Valley Borough Council" entdeckt. Sie sei von der dortigen Grenzschutzstation benutzt worden.

Standort in der Ukraine ist 2000 Kilometer von Test Valley entfernt

Test Valley ist ein Gebiet mit dem Status eines Verwaltungsbezirks (Borough) in der Grafschaft Hampshire im Süden Englands. Es liegt rund 2000 Kilometer von Hlynyzi auf der ukrainischen Seite der Grenze zu Polen entfernt. Crowther veröffentlichte ein Video seines kuriosen Fundes auf Twitter, verlinkte die Behörden von Test Valley in dem Posting und schrieb dazu: "Hey Test Valley Borough Council, wie hat es eine eurer Mülltonnen bis in die Ukraine geschafft, und wann wird sie abgeholt?

Tatsächlich antwortete ein Sprecher der Stadtverwaltung dem Korrespondenten — und bewies dabei eine ordentliche Portion Schlagfertigkeit: "Ich habe die Aufzeichnungen überprüft, aber wir scheinen keine Antwort auf diese Frage auf Lager zu haben", schrieb der Behördenvertreter und fügte ironisch hinzu: "Darf ich fragen, wo in der Ukraine dies liegt? Ich möchte nur sicherstellen, dass diese Abholadresse zu unseren vierzehntägigen Rundgängen hinzugefügt wird und nicht als verpasst gemeldet wird."

Eine mögliche Erklärung für den ungewöhnlichen Standort der Mülltonne lieferte Nick Adams-King, Leiter der Abteilung Abfall und Recycling von Test Valley: "Die Bürger können unsere Tonnen seit einigen Jahren kaufen, und deshalb können sie theoretisch überall landen, sogar in Osteuropa", sagte Adams-King dem britischen Sender BBC und zeigte ebenfalls Humor: "Wir wissen zwar nicht genau, wie diese Tonne dorthin gekommen ist, aber es ist immer interessant zu sehen, wo sie landen — auch wenn das Einsammeln eine kleine Herausforderung darstellt.

Der Abteilungsleiter freute sich darüber, "dass unsere Mülltonnen weit gereist sind", machte den ukrainischen Grenzern aber auch klar: "Ich kann leider nicht versprechen, dass wir bei der Einführung des neuen Recyclingsystems auch eine neue blaue Tonne und einen Behälter für Lebensmittel mitliefern können.

Quellen: "Hampshire Chronicle", BBC