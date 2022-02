In der Ukraine flüchten Frauen und Kinder, die Männer müssen bleiben, um zu kämpfen. Ein Video zeigt exemplarisch eine herzzerreißende Abschiedsszene, wie sie sich wohl in vielen Orten im Land abspielt.

Der Krieg reißt Familien auseinander, nicht erst, wenn Menschen sterben. In der Ukraine versuchen nach dem russischen Angriff Tausende, das Land zu verlassen, es ist unklar, ob und wann sie Angehörige, die sie zurücklassen, wiedersehen werden. Gleichzeitig machen sich ukrainische Männer bereit, um sich dem Feind entgegenzustellen.

Ein Video, das sich in den sozialen Netzwerken verbreitet, zeigt exemplarisch, welche Dramen sich gerade im Land abspielen. Darin ist ein Mann zu sehen, der unter Tränen seine Tochter streichelt, umarmt und küsst. Medienberichte zufolge wird seine Familie in die Sicherheitszone geschickt. Am Ende des Videos bricht der Vater in hemmungsloses Schluchzen aus. Die auf Twitter millionenfach angesehene, herzzerreißende Verabschiedung ist schon jetzt einer der prägenden Eindrücke, die die Weltöffentlichkeit aus dem Krieg in der Ukraine mitnimmt.

Allgemeine Mobilmachung in der Ukraine

Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist unklar. Szenen wie diese spielen sich aktuell in vielen ukrainischen Städten ab: Während Frauen und Kinder in Sicherheitszonen transportiert werden, bleiben die Männer zurück, um gegen Putins Armee zu kämpfen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine allgemeine Mobilmachung angeordnet. Die Anordnung gilt demnach 90 Tage und sieht die Einberufung von Wehrpflichtigen und Reservisten vor. Nach ukrainischen Behördenangaben dürfen zudem männliche Staatsbürger im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen.

Vor vielen Familien liegt damit eine mehr als unsichere Zukunft. Die Männer müssen in einem Krieg kämpfen, den in der Ukraine eigentlich niemand gewollt hat – und mit dem viele Bürger:innen bis zuletzt nicht gerechnet haben. Ihre Frauen und Kinder hingegen suchen Schutz, viele Mütter reisen allein mit ihren Kindern. Auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine stellen sich die Vereinten Nationen ein, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Schon jetzt seien Tausende über die Grenzen in Nachbarländer wie Polen, Moldau, die Slowakei und auch Russland geströmt, heißt es vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

