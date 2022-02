Ukraine-Krieg Video zeigt mobiles Krematorium auf russischem Lkw – britischer Verteidigungsminister ist besorgt

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte in einem Interview, dass die russischen Truppen ein mobiles Krematorium nutzen könnten, um Verluste zu vertuschen.

Seit vergangenen Donnerstag sind Russische Streitkräfte in der Ukraine auf dem Vormarsch. Mit Panzern, Raketen, Luftangriffen und Bodentruppen nehmen sie nach und nach das Land ein. Je schneller sie dabei vorgehen, desto besser kann Putin sein Land als militärische Supermacht präsentieren. Traurige Tatsache ist, dass bei dem Krieg in der Ukraine viele Menschen ihr Leben verlieren – seien es russische oder ukrainische Soldaten.

Mobiles Krematorium: Will der Kreml etwas vertuschen?

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erinnert in einem Interview mit "The Telegraph" daran , dass schon einmal Bilder von mobilen Krematorien bei den russischen Truppen zu sehen waren. Er befürchte, dass auch in diesem Krieg die Praxis angewandt wird: In den röhrenförmigen Öfen können bei sehr hohen Temperaturen biologische Abfälle verbrannt werden.

Der Kreml könne die Maschine dazu nutzen, um menschliche Überreste verschwinden zu lassen, um die Zahl der Verluste von russischen Soldaten vertuschen zu können. Das "mobile Krematorium" soll hinter den Truppen hinterher fahren, um die Leichen der Soldaten zu "verdampfen". Die britische Nachrichtenseite "The Telegraph" veröffentlichte auf YouTube ein Video von dem mobilen Krematorium, welches sich auf der Ladefläche eines Lkw befindet.

"Ich wäre zutiefst besorgt"

"Wenn ich Soldat wäre und wüsste, dass meine Generäle so wenig Vertrauen in mich hätten, dass sie mir mit einem mobilen Krematorium folgen, oder ich die Mutter oder der Vater eines Sohnes wäre, der in einem Kampfgebiet eingesetzt wird, und meine Regierung die Verluste mit einem mobilen Krematorium vertuschen, wäre ich zutiefst besorgt." sagte Verteidigungsminister Ben Wallace der Zeitung weiterhin.

Quellen:The Telegraph / The Telegraph auf Youtube