Sehen Sie im Video: Ukrainisches Paar lässt sich mitten im Krieg trauen – Klitschko als Gast dabei.









Hochzeit in Kiew, in Zeiten des Krieges. Lesia und Valerii sind schon seit 20 Jahren ein Paar, haben gemeinsam eine heute 18-jährige Tochter großgezogen. Eine Eheschließung, daran hatten die beiden bisher nicht gedacht. Doch dann kam der Krieg und damit für beide der Verteidigungseinsatz gegen die russischen Angriffe. "Wir haben uns dafür entschieden, denn wir leben in herausfordernden Zeiten und man weiß nie, was geschehen wird. Also besser jetzt als später." "Wir haben das nicht geplant. Wir wussten nichts über den Krieg und wir sprachen nicht darüber. Wir hofften, dass es nicht so weit kommen würde. Die Hochzeit lässt mich hoffen." Zugegen war auch der Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko. "Ich will ihnen ein Geschenk machen. Das Geschenk für alle Ukrainer wäre das Ende des Krieges. Das ist das Ziel eines jeden, den Krieg zu beenden, das Töten von Zivilisten, von Frauen. Das ist unsere große Hoffnung, nicht nur in der Ukraine." Zuletzt berichteten die Vereinten Nationen von 364 toten Zivilisten, darunter 20 Kinder. Hunderte wurden demnach verletzt. Grund genug für Lesia und Valerii, ihren Lebensbund vor Gott und der Welt zu bekunden.

Mehr