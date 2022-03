Sehen Sie im Video: Rührender Moment mitten im Ukraine-Krieg – Soldat findet Hund in verlassener Wohnung.









STORY: Rührender Moment mitten im Krieg. Ukrainische Soldaten, die Häuser in einem verlassenen Dorf in der Region der Hauptstadt Kiew inspizierten, trafen überraschend auf einen ausgesetzten Hund. Der Klang eines Kinderspielzeugs hatte ihn angelockt. Und dann war es wohl Freundschaft auf den ersten Blick. Kurzerhand wurde eine Leine gebastelt und weiter gings. Unterlagen in der zerstörten Wohnung deuteten darauf hin, dass der Hund vermutlich Bavaria heißt. Nun ist die Hoffnung groß, ihn möglichst bald den Besitzern zurückgeben zu können. Am liebsten natürlich in Friedenszeiten.

