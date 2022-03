Der in Russland geborene Banker Alex Konanykhin

Im sozialen Netzwerk LinkedIn verkündete der reiche Ex-Banker Alex Konanykhin, dass er demjenigen, der Wladimir Putin gefangen nimmt, eine Million Dollar geben will.

Derzeit wird oft über reiche, in Russland geborene Menschen gesprochen, in der Regel unter dem etwas schwammigen Überbegriff "Oligarchen". Man denkt an korrupte Milliardäre mit mafiaähnlichen Verstrickungen innerhalb der russischen Wirtschaft und Politik, die durch ihr Geld ihren Einfluss sichern und deren Einfluss ihnen noch mehr Geld sichert. Zahlreiche Oligarchen sind eng mit Wladimir Putin verbunden, denn sie profitieren von dessen Politik, und er von ihren Kontakten. Doch es geht auch ganz anders.

Vor Ort Russische Kriegserklärung Wie ein stern-Journalist in Kiew den russischen Einmarsch in die Ukraine erlebt

Das beweist vor allem aktuell der in Russland geborene Ex-Banker Alex Konanykhin. Der 55-Jährige ging einen großen Schritt weiter und veröffentlichte im beruflichen Online-Netzwerk LinkedIn ein Posting, in dem er ein "Kopfgeld" für die Verhaftung Wladimir Putins bot – eine Million Dollar.

Wegen Ukraine-Krieg: Russischer Millionär bietet "Kopfgeld" für Putin

"Ich verspreche es dem Verantwortlichen, der im Einklang mit der Verfassung seines Landes, Putin als russischen und internationalen Kriegsverbrecher gefangen nimmt", schreibt er. "Als ein gebürtiger Russe und Bürger Russlands sehe ich es als meine moralische Pflicht, zur Entnazifizierung Russlands beizutragen." Alex Konanykhin hat nicht die besten Beziehungen zu Putins Regierung – er musste 1992 mit seiner Frau in die USA fliehen, wo er seither lebt und arbeitet. Sowohl in der Sowjetunion als auch unter Jelzin und Putin hatte er mit Repressalien zu kämpfen, von letzterem, so bestätigte es auch ein Urteil eines US-Gerichts, hat er sogar den Tod zu fürchten, sollte er nach Russland zurückkehren.

Krieg in der Ukraine Zehntausende Menschen sind auf der Flucht und werden mit offenen Armen empfangen 8 Bilder

Wenn also Alex Konanykhin definitiv nicht als "Oligarch" bezeichnet werden kann, zeigt er, dass es durchaus einflussreiche Russen in aller Welt gibt, die Wladimir Putins Regime nicht gutheißen. Und selbst die, die bisher als dessen Fürsprecher galten – siehe Abramowitch – bekommen durch die aktuellen Sanktionen schmerzhaft zu spüren, welche Folgen das haben kann. Was passiert, wenn sich noch mehr dieser Superreichen vom russischen Präsidenten abwenden, bleibt abzuwarten.

Quellen: "Ladbible.com", LinkedIn