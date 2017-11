An seinen Auftritt bei der UN-Klimakonferenz in Bonn werden sich vermutlich viele lange erinnern können. Der 12-jährige Timoci Naulusala von den Fidschi-Inseln ging ans Rednerpult und schilderte, was der Klimawandel für ihn persönlich bedeutet hat: "Anfang 2016 wurden Fidschi vom stärksten Wirbelsturm aller Zeiten getroffen. Es war der stärkste in der südlichen Hemisphäre. Mein Haus, meine Schule waren komplett zerstört. Es gab kein Essen, kein Wasser und kein Geld. Mein ganzes Leben war Chaos." Timoci forderte die in Bonn vertretenen Länder auf, weniger an Geld und Profit zu denken. Die Regierungen in aller Welt sollten lieber "umweltbewusst" denken und Politik machen. "Der Klimawandel ist da und bleibt, wenn Ihr nicht etwas dagegen tut", sagte er. "Meine Damen und Herren, Reden werden das Problem nicht lösen, den Worten Taten folgen lassen, ist effektiver. Lassen sie unsere Denkweise verändern und eine Basis finden, um diese Umweltprobleme zu bekämpfen. Für unsere nächste Generation. Wir müssen vorbereitet sein." Die Fidschi-Inseln sind für die politische Ausrichtung des Klimagipfels zuständig, Deutschland ist nur technischer Gastgeber, weil der Sitz der UN-Klimarahmenkonvention in Bonn ist. Wegen der Klimaerwärmung und der steigenden Meeresspiegel ist der Insel-Staat akut in seiner Existenz bedroht.