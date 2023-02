Nach dem Unfall: Rettungswagen und Helfer stehen am Ausgang der Bobbahn in Oberhof

Schwerer Unfall auf der Oberhofer Bobbahn im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen: Ein Vierer-Bob prallte auf einen Schlauchring, ein Mensch kam ums Leben.

Bei einem schweren Unfall auf der Oberhofer Bob- und Rennrodelbahn ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt, wie der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum am Abend auf Anfrage mitteilte. Ursache für den Unfall war die Kollision eines Gästebobs mit zwei Schlauchringen, auch Ice-Tubes genannt, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine Person in einem Schlauchring erlag ihren Verletzungen. Eine weitere erlitt schwere Verletzungen. In dem Gästebob, der von einem Profi gesteuert wurde, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in einer Klinik medizinisch versorgt.

Oberhof: Klärung der Unfallursache läuft

Vor Ort waren rund zwei Dutzend Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Sanitätsdienst. Die Unfallursache ist noch unklar, sie ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bis zur Klärung der Unfallursache hat der Betreiber den Bahnbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Für Freitag geplante Wettkämpfe und der Trainingsbetrieb fallen somit aus, wie der Mitarbeiter weiter sagte.

Auf der Bahn fand Ende Januar die Rennrodel-WM statt. Die Stätte wird aber auch für Gästeveranstaltungen genutzt. So können Gäste etwa in einem von einem Profi gesteuerten Bob mitfahren oder mit Schlauchringen die Eisrinne runterfahren.

