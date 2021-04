Bindenwarane wie der im Bild sind in Thailand nicht selten, im Supermarkt dürften sich in der Regel aber eher nicht anzutreffen sein.

Ungewöhnlicher "Kunde": Waran sorgt in Supermarkt in Thailand für Aufruhr

In einem Supermarkt hat ein riesiger Waran bei einem Supermarkt-Besuch einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gefahr für die Besucher bestand aber wohl eher nicht.

Szenen wie aus einem Monsterfilm in Thailand: Eine Riesenechse hat in einem Supermarkt vor den Toren von Bangkok für Panik und Chaos gesorgt - teilweise aber auch für Belustigung. In einem von einer Angestellten gedrehten Video ist zu sehen, wie der 1,6 Meter lange Waran senkrecht an einem Regal hochklettert und dabei mit seinen stämmigen Beinen lautstark die Waren von den Brettern räumt. Oben angekommen, macht es sich das Tier gemütlich und lässt seine lange Zunge spielen.

Im Internet wird der Waran zum Hit

Die erschrockenen Laute von Kunden und Mitarbeitern sind in dem Video, das unter anderem von der Plattform "Viral Press" auf YouTube gepostet und bereits Tausende Male geklickt wurde, deutlich zu hören. Manche Beobachter finden das Tier aber auch recht witzig, wie ebenfalls deutlich zu hören ist.

Der Vorfall habe sich in Nakhon Pathom 50 Kilometer westlich von Bangkok ereignet, hieß es. Die Echse sei offenbar aus einem nahe gelegenen Kanal gestiegen und zielstrebig in das Geschäft gelaufen. Auch bei Facebook tauchten Videos von dem Vorfall auf:

Nachdem ein Mitarbeiter die Polizei rief, sei der Bindenwaran schließlich von einem Einsatzteam aus dem Laden gebracht und in einem nahe gelegenen Gebüsch freigelassen worden. Laut "Viral Press" war die Echse womöglich hungrig, weil in der Natur das Nahrungsangebot nach längerer Trockenheit sehr mager gewesen sei. Die gefährlich aussehenden Bindenwarane sind in Thailand keine Seltenheit, sie gelten aber in der Regel als harmlos.

