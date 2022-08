Extreme Dürre in Europa Untergegangene Welten: Was ausgetrocknete Seen und Flüsse preisgeben

Die Trockenheit hat europaweit die Pegelstände der Flüsse teils dramatisch sinken lassen. Zum Vorschein kamen untergegangene Dörfer, Hungersteine und das spanische Stonehenge.

1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter In Hessen tauchte in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit das sogenannte Edersee-Atlantis früher als gewöhnlich auf. Auf unserem Bild ist die Aseler Brücke zu sehen. Dabei handelt es sich um die Reste dreier aufgegebener Dörfer auf dem Seegrund. Mehr

Die Trockenheit der vergangenen Wochen hat europaweit die Wasserstände von Flüssen und Seen teils dramatisch sinken lassen. Der niedrige Pegel brachte dabei Erstaunliches zum Vorschein: Alte Schiffswracks, Steingräber aus der Steinzeit oder einst geflutete Dörfer. Besonders gruselig sind die Hungersteine, weil ihr Erscheinen immer schon als Warnung gedacht war. Dürren und Niedrigwasser hatten schlechte Ernten zur Folge und führten zu Hungerkrisen. tis

