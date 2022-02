Sehen Sie im Video: Urlaub geplant? Interaktive Karte zeigt die gefährlichsten Länder der Welt.





















Wer Urlaub machen will, informiert sich in der Regel über das Reiseziel. Besonderes Augenmerk legen viele dabei auf die Sicherheit in dem Urlaubsland. Denn, klar: Politische Unruhen, die Gefahr von Terroranschlägen und Naturkatastrophen, eine hohe Kriminalitätsrate und schlechte medizinische Versorgung möchte man vermeiden. Hier hilft die interaktive „Travel Risk Map" der Unternehmen „SOS International" und „Control Risks". Denn dort sind alle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken in allen Ländern weltweit dargestellt. Von Ländern, die in der Karte dunkelrot dargestellt sind, sollte man Abstand nehmen. Als extrem gefährlich gelten unter anderem Afghanistan, teile Pakistans, Syrien, teile des Iraks, Somalia, der Süd Sudan und die Zentral Afrikanische Republik. Mit der Ost-Ukraine um Lugansk und Mariupol ist sogar ein Teil Europas als extrem gefährlich eingestuft. Aber es gibt auch besonders sichere Länder, die sind in der Karte grün dargestellt, wie Grönland, Island, größte Teile Skandinaviens, die Schweiz und Slovenien. Die größten Teile Europas und auch Deutschland sind mit einem geringen Sicherheitsrisiko ein.

