Beim Einsturz eines Lager des Online-Versandhändlers Amazon sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum Samstag im US-Bundesstaat Maryland, infolge eines schweren Unwetters. Behörden zufolge war unter starkem Winddruck zunächst eine 15 Meter hohe Wand eingebrochen. Unter den Trümmern wurde eines der Opfer gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wo es später verstarb. Das zweite Opfer wurde erst nach stundenlanger Suche in den Überresten der Halle gefunden. Feuerwehrleute verwenden Wärmebildkameras, um weitere Menschen ausfindig zu machen.