Sehen Sie im Video: US-Kriegsschiffe auf Kollisionskurs – Raketen-Zerstörer rammt beinahe Landungsschiff.









In der Bucht von San Diego kam es fast zu einem Zusammenstoß zweier Schiffe der U.S. Navy. Kurz bevor es zu spät gewesen wäre, kann der sichtbar kleinere Raketen-Zerstörer USS Momsen dem viel größeren Landungsschiff USS Harpers Ferry noch ausweichen. Über Funk klären die Kapitäne ihr Ausweichmanöver ab. Die U.S. Navy prüft wie es zu dem Vorfall kommen konnte - verletzt wurde niemand.

