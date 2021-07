In dem mehrwöchigen Ausbildungsprogramm der US Navy müssen künftige Einsatzkräfte ihr Können, ihre körperliche Fitness und ihre mentale Stärke unter Beweis stellen

Nach Angaben der US Navy hat erstmals eine Frau ein spezielles Ausbildungstraining zur Kampfboot-Matrosin bestanden. Die Frau wird künftig eng mit weiteren Spezialeinheiten wie den Navy Seals zusammenarbeiten.

Als erste Matrosin überhaupt hat eine Frau das Ausbildungsprogramm der US Navy zum "Special Warfare Combatant-craft Crewmen" (SWCC) absolviert. SWCC-Kräfte werden auf Kampfbooten eingesetzt und haben unter anderem die Aufgabe, Einsatzkräfte der Navy Seals an ihre Einsatzorte zu bringen. Auch werden die Matrosinnen und Matrosen bei Patrouillen, Aufklärungs- und Kampfeinsätzen benötigt.

Zum Einsatz kommen dabei kleine, aber schwer bewaffnete Boote, die mit hohen Geschwindigkeiten manövriert werden. Die Matrosinnen und Matrosen werden geübt im Umgang mit Waffen, Navigation, Funkkommunikation, Erste Hilfe, Technik, Fallschirmspringen und Spezialeinsatztaktiken.

"Es ist eine außergewöhnliche Leistung, die erste Frau zu sein, die eine Ausbildung in einer Naval Special Warfare absolviert hat, und wir sind unglaublich stolz auf unsere Teamkollegin", wird Rear Admiral H. W. Howard in einer Mitteilung der US Navy zitiert. "Wie ihre Kollegen hat sie den Charakter, die kognitiven und die Führungseigenschaften bewiesen, die es braucht, um sich unserer Truppe anzuschließen." Die Identität, der Name und das Alter der Matrosin wurde, entsprechend der Vorgabe für Spezialeinheiten, nicht bekanntgegeben.

Mehr als neun Monate Training

Das kräftezehrende Ausbildungstraining zum SWCC geht über 37 Wochen und soll die Rekrutinnen und Rekruten bestmöglich auf künftige Einsätze vorbereiten. Das Programm beinhaltet Disziplinen wie Waffenübungen, Fallschirmspringen, Kampf und Orientierung.

Das Programm gipfelt in einer herausfordernden 72-Stunden-Challenge, genannt "The Tour". Die Challenge testet die Rekrutinnen und Rekruten mental wie auch physisch und beinhaltet unter anderem 23 Stunden Laufen. Auch müssen die Anwärterinnen und Anwärter schwimmend eine Distanz von acht Kilometern in einer herausfordernden Umgebung zurücklegen. Die meisten scheitern an dieser Challenge. Nur rund 35 Prozent absolvieren das SWCC-Training komplett, schreibt die US Navy.

Nach Informationen der "New York Times" ist die Frau eine von insgesamt 18 Anwärterinnen zur SWCC- oder Seal-Soldatin. 14 von ihnen absolvierten das Ausbildungsprogramm demnach nicht. Drei weitere befänden sich noch im Training.

Seit dem Jahr 2015 ist es Frauen erlaubt, in Kampfrollen beim US-Militär zu dienen.

Quellen: Mitteilung der Navy / BBC / New York Times