Jeder kennt das Klischee. US-amerikanische Polizisten essen am liebsten Donuts in rauen Mengen und verbringen ihre Dienstzeit am liebsten in Donut-Läden. Stimmt nicht? Und ob. Zumindest aus Sicht der Beamten aus Lexington im Bundesstaat Kentucky. Als die Polizisten an einem Unfallort eintrafen, entdeckten sie einen komplett ausgebrannten Donut-Laster.

Der köstliche Inhalt ging in Flammen auf. Die örtliche Polizei erlaubte sich einen Spaß und postete via Twitter Bilder ihrer "trauernden" Einsatzkräfte, im Hintergrund der ausgebrannte Lkw. "No words", heißt es da samt traurigem Smiley. Es ist nicht ganz klar, was den Unfall ausgelöst hatte, Verletzte gab es jedoch nicht.

Donuts-Tweet geht viral, Polizei aus aller Welt "kondoliert"

Der Tweet wurde hundertfach geteilt und kommentiert, In den Social-Media-Abteilungen verschiedener Polizeipräsidien wurde eigens "kondoliert". Der Twitter-Account des Vereinigten Königreichs (UK Police) schrieb: "We feel your loss. We donut know what to say."

Dass der Tweet solch ein viraler Hit wird, hätten die Polizeibeamten aus Lexington wohl nicht erwartet. Ein positives Bild wirft es trotzdem auf die Beamten, da es zeigt, dass sich auch Polizisten nicht immer ganz ernst nehmen müssen.