Nathaniel Hendren mag auf Kaution aus der Haft entlassen worden sein, doch der Vorwurf gegen ihn wiegt schwer: Er soll am 24. Januar in der US-Stadt Saint Louis seine Kollegin beim russischen Roulette erschossen haben. Der Polizist steht seit dem 31. Januar unter Hausarrest. Doch er muss sich wohl bald wegen Totschlags verantworten.

Nach einem Bericht des Senders CBS News war Hendren mit seinem Partner in der Tatnacht auf Streife. Sie sollten einen Streit in einem Altersheim schlichten. Als sie dort ankamen, hatte der sich bereits wieder erledigt. Die Beamten sollen dann unverrichteter Dinge davon gefahren sein. Doch anstatt ihre Streife fortzusetzen, fuhren sie zu Hendrens Apartment. Dort soll auch Katlyn Alix anwesenden gewesen sein. Die 24-jährige hatte nach Informationen der Nachrichtenseite "US News" an diesem Tag dienstfrei.

Die Kugel traf die 24-Jährige in die Brust

Nach Mitternacht sollen Hendren und Alix angefangen haben, russisches Roulette zu spielen. Ein Polizeibericht schildert den Tathergang dann so: "Der Angeklagte zog einen Revolver. Er leerte die Trommel, legte eine einzelne Patrone wieder ein. Er drehte die Trommel, hielt den Revolver von sich weg, drückte ab. Kein Schuss löste sich. Das Opfer nahm die Waffe, zielte auf den Angeklagten, drückte ab. Es löste sich immer noch kein Schuss. Der Beklagte nahm die Waffe erneut, zielte auf das Opfer, ein Schuss löste sich." Die Kugel traf Alix in die Brust.

Zum Tatzeitpunkt soll der dritte Kollege nicht mehr im Zimmer gewesen sein. Angeblich wollte er bei dem Spiel nicht mitmachen. Als er den Schuss gehört habe, sei er aber ins Apartment zurück gerannt, heißt es in dem Bericht. Die beiden Polizisten brachten ihre Kollegin ins Krankenhaus. Dort erlag sie allerdings ihrer Verletzung.

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft an die Polizei

Die Ermittlungen gegen Hendren werden durch einen Streit zwischen der Staatsanwältin und dem Police Department überschattet. Die Anklägerin kritisierte, dass die Polizei das Geschehen zunächst nur als Unfall bezeichnete. Man hätte zudem zwar Urin- und Atemtests gemacht, allerdings fehle ein angeforderte Bluttest auf Drogen und Alkohol. In einem Brief schrieb die Staatsanwältin, sie habe den Eindruck, die Polizei wolle die Ermittlungen verhindern. Der Polizei-Chef wies diese Vorwurf zurück. Er kündigte aber auf einer Pressekonferenz an, dass die Beamten in Zukunft per GPS überwacht werden sollten.