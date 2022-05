Sehen Sie im Video: North Carolina – 300.000-Dollar-Strandhaus wird von Sturm ins Meer gerissen.

















Ein schockierender Moment: Während eines verheerenden Sturms an der Atlantikküste der USA wird ein Haus von den Fluten mitgerissen.





Das Strandhaus, welches einen Wert von über 300.000 US-Dollar hat, steht an einem Küstenabschnitt im Bundesstaat North Carolina.





Dort wütet am Dienstag ein heftiges Unwetter.





Durch hohe Wellen werden die Stelzen, auf denen das Haus gebaut ist, geschwächt.





Starke Böen reißen das teure Strandhaus dann endgültig aus dem Boden und lassen es in den Atlantik stürzen.





Das Haus teilt sich durch die enorme Kraft der Wellen in zwei und wird anschließend vom Meer weggespült.





Das Sommerhaus in Rodanthe, North Carolina, ist bereits das dritte Haus in dem Gebiet, welches von starken Unwettern zerstört worden ist.





Nun haben Beamte das Gebiet rund um den Küstenabschnitt gesperrt.





Besucher werden vor Ausflügen an den Strand gewarnt.

Mehr