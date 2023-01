von Jessica Kröll In den USA ist ein Auto eine Klippe hinabgestürzt. Der Tesla prallte gegen einen Felsvorsprung und fiel 76 Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebten alle vier Insassen das Unglück.

Vier Insassen eines Tesla haben in den USA einen schweren Sturz von einer Klippe überlebt. Rettungskräfte bezeichneten es als ein wahres Wunder, dass ein vierjähriges Mädchen, ein neunjähriger Junge und zwei Erwachsene überlebt hatten, nachdem sie mit ihrem Wagen mehr als 76 Meter tief von einer Klippe entlang des Pacific Coast Highway gefallen waren.

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, geschah der Unfall in der Nähe des als Devil's Slide bekannten Gebiets in Nordkalifornien, das für tödliche Unfälle bekannt ist.

Die Tesla-Limousine war vom Highway abgekommen und gegen einen Felsvorsprung geprallt, ehe sie sich ein paar Mal überschlug. Der völlig demolierte Wagen landete nur wenige Meter von der Brandung entfernt auf den Rädern, wo er an einer Klippe hängen blieb.

Devil's Slide in den USA: kurvenreich und gefährlich

Die Devil's Slide ist ein steiler, felsiger und kurvenreicher Küstenabschnitt etwa 24 Kilometer südlich von San Francisco, der zwischen Pacifica und Montara verläuft. Nur selten gibt es hier bei Unfällen dieser Art Überlebende. "Wir fahren ständig dorthin, um Autos zu bergen, die über die Klippe gestürzt sind und es gibt nie Überlebende. Dies war ein absolutes Wunder", wird Biran Pottenger, Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr zitiert. "Jeder von uns war schockiert, als wir eine Bewegung aus der Frontscheibe sahen“.

Die Rettungsmaßnahmen dauerte mehrere Stunden. Da die Opfer in dem Wagen eingeklemmt waren, mussten sie von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie seien jedoch alle wach und ansprechbar gewesen und per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert worden, heißt es. Die Kinder erlitten nur leichte Verletzungen. Sie hatten mehr Angst, als dass sie verletzt waren", so Pottenger. Die beiden Erwachsenen wurden hingegen schwer verletzt. Am Montag wurde ihr Zustand zunächst als kritisch eingestuft.

Warum der Wagen von der Fahrbahn abgekommen war, ist bislang unklar. Die California Highway Patrol geht nach ersten Ermittlungen nicht davon aus, dass der Tesla zu diesem Zeitpunkt im Autopilot- oder Full-Self-Driving-Modus unterwegs war.

