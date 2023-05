Vor allem Salem in Massachusetts ist in den USA bekannt für seine Hexenprozesse, doch auch in Connecticut wurden Menschen der angeblichen Hexerei überführt. Die hier in einem Vintage-Stich abgebildete Martha Corey wurde während der Hexenprozesse von Salem am 9. September 1692 angeklagt und verurteilt, zwei Wochen später wurde sie gehängt

von Mirjam Bittner 370 Jahre nach den Hexenprozessen will ein US-Bundesstaat Fehlurteile korrigieren. Connecticut begnadigte zwölf als Hexen verurteilte Personen, die im 17. Jahrhundert für dieses "Verbrechen" gehängt wurden. Dabei soll nicht nur den damals Betroffenen Recht verschafft werden.

Bis zum Jahr 1750 wurde Hexerei in Connecticut als Kapitalverbrechen eingestuft. Nun stimmte das Landesparlament dafür, die damals Verurteilten nachträglich zu begnadigen. Damit will der Bundesstaat ein Unrecht wiedergutmachen, das über Jahrhunderte bestand, und die Nachfahren wohl bis heute prägt.

"Heute hat der Senat einen wichtigen Schritt unternommen, um zu der Geschichte unseres Staates zu stehen und die Erinnerung an die Verstorbenen und ihre Nachkommen zu erleichtern, die immer noch mit der ungerechten Behandlung ihrer Vorfahren zu kämpfen haben", teilte der Senator im Parlament von Connecticut, Saud Anwar, mit. So verabschiedete der Landessenat mit großer Mehrheit eine Resolution: "Die Generalversammlung erkennt an, dass Bewohner des kolonialen Connecticut im 17. Jahrhundert fälschlicherweise der Ausübung von Hexerei beschuldigt wurden." Explizit solle den Erben dieser Personen "keine Schande oder Leid" anhaften.

Im US-Bundesstaat Connecticut wurde die erste "Hexe" zum Tode verurteilt

1642 wurde Hexerei in Connecticut zu einem Verbrechen, das mit dem Tod bestraft werden konnte. Das zeigt ein Auszug aus dem Gesetz von damals: "Wenn ein Mann oder eine Frau eine Hexe ist oder mit einem ähnlichen Geist beraten ist, so soll diese Person zum Tode verurteilt werden."

34 Menschen wurden in den folgenden Jahrzehnten der Hexerei beschuldigt, zwölf wurden angeklagt und elf zum Tode verurteilt. Sowohl Männer als auch Frauen wurden beschuldigt, jedoch traf es überwiegend Frauen, fasst es das Geschichtsprojekt "Connecticut History" zusammen. Frauen wurden häufig als Bürgerinnen zweiter Klasse gesehen: "Die meisten der als Hexen hingerichteten Personen waren sowohl in Connecticut als auch anderswo arme Frauen, manchmal alleinstehende Mütter, die am Rande der Gesellschaft lebten." Vor allem Frauen hätten die Hauptlast der sozialen und religiösen Intoleranz tragen müssen.

Wer über die Hexenverfolgung in den Vereinigten Staaten nachdenkt, wird möglicherweise als erstes an die großen Prozesse in Salem, Massachusetts, denken. Doch im Bundesstaat Connecticut begannen die Verfolgungen etwa 30 Jahre vorher. Dort wurde Historikern zufolge mit Alse Young die erste Frau als angebliche Hexe verurteilt und gehängt.

Historiker und Nachfahren hatten die Resolution gegen Hexerei vorangetrieben

375 Jahre später kämpfen deren Nachfahren für die späte Gerechtigkeit der Ermordeten. Das "Connecticut Witch Trial Exoneration Project", ein Projekt, um die damals Beschuldigten zu begnadigen, steht maßgeblich hinter der Resolution, die am Donnerstag vom Parlament verabschiedet wurde. Darin involviert sind Historikerinnen und Historiker sowie heutige Nachfahren der Betroffenen.

Jane Garibay, eine demokratische Senatorin im Landesparlament, unterstützte den im Januar von der Gruppe vorgeschlagenen Beschluss. Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen politischen Klimas in den Vereinigten Staaten, das einige als feindselig gegenüber Frauen oder anderen Randgruppen empfinden, sagte Garibay der "New York Times": "Es ist eine einfache Sache zu sagen: 'Es tut uns leid, dass das passiert ist'", so Garibay. "Ich denke, die Zeit ist jetzt reif, vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die Menschen wenig Verständnis füreinander haben."

