USA Familie vermisst ihre entlaufene Hündin – bis sie nachts um drei Uhr an ihrer Tür klingelt

von Wiebke Tomescheit Stundenlang suchte eine Familie im US-Bundesstaat South Carolina nach ihrer entlaufenen Hündin. Bis diese schließlich alle überraschte und sich selbst bemerkbar machte.

Jeder Tierbesitzer kann sich das Gefühl vermutlich vorstellen: Plötzlich ist der geliebte Vierbeiner verschwunden, ausgebüxt, und man weiß nicht, ob er in Gefahr ist oder ihm vielleicht sogar schon etwas geschehen ist. Ein furchtbares Gefühl. So erging es auch Mary Lynn aus Greenville, South Carolina. Ihre Hündin Rajah war aus dem Vorgarten, in dem sie mit dem anderen Hund der Familie herumtobte, weggelaufen – weil ihr Nachbar übriggebliebene Silvesterböller gezündet hatte.

Mary machte sich sofort auf die Suche, ging alle Straßen in der Nachbarschaft ab, durchsuchte Parks und Grünflächen. Ohne Erfolg. Verzweifelt postete sie schließlich einen Suchaufruf auf Facebook. Mehrere Stunden waren inzwischen vergangen, seit Rajah verschwunden war. Ihre Besitzerin war voller Sorge und wusste nicht, was sie noch tun konnte. Marys Mann suchte mit dem Auto die Umgebung ab und sie selbst plante, am nächsten Morgen alle Tierheime der Region durchzutelefonieren.

Hündin Rajah war stundenlang verschwunden

Doch, wie sich herausstellen sollte: Das würde nicht nötig sein. Denn nachdem Rajahs Familie schließlich unglücklich zu Bett gegangen war, klingelte es plötzlich an der Tür. Nachts um drei Uhr. Mary eilte sofort hin und öffnete – und draußen stand Rajah. Ihre Besitzer waren erleichtert und froh – aber auch verwirrt. Wer hatte den Hund wiedergebracht und geklingelt? Einen Menschen hatten sie nicht vor der Tür gesehen.

Die Familie hatte allerdings eine Überwachungskamera an ihrer Haustür angebracht, die das Rätsel lösen konnte. Auf dem Video war zu sehen, wie Rajah ganz allein und sichtlich aufgeregt auf ihr Zuhause zulief und dann zielgerichtet die Klingel drückte. So, als wüsste sie ganz genau, wie das funktioniert, und als hätte sie nie etwas anderes gemacht. "Es war urkomisch und wir konnten nicht aufhören, zu lachen“, berichtet Mary. Allerdings hat die Familie keine Ahnung, woher Rajah wusste, was das Klingeln bewirkt.

"Sie hält sich nur im Vorgarten auf, oder geht zum Auto. Sie hat also nie gesehen, wie wir die Tür betätigt haben“, sagt Mary Lynn. "Ich weiß nicht, woher sie das wusste. Ich habe ihr nie gezeigt, wie das geht."

