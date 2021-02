Sehen Sie im Video: Trümmerregen in den USA

















Es ist doch nur ein Flugzeug - beruhigte eine Mutter ihre kleine Tochter in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado am Samstag, doch das verängstigte Kind hatte wohl etwas gesehen, dass es zu Recht erschreckt hat: Von dieser Boeing-Maschine auf dem Weg nach Honolulu lösten sich Bauteile und landeten mitten in bewohnten Gebieten. Polizeisprecherin Rachel Welte sagte: „Ich bin wirklich geschockt, wenn man sich ansieht, wie viel Schrott heruntergekommen ist und wie viel in Common Parks eigentlich los ist, das ist ein sehr belebter Teil von Broomfield - ein Hundepark, Sport- und Spielplätze. Wäre es nicht so kalt wie jetzt, wären hier hunderte Menschen unterwegs. Es ist absolut unglaublich, dass uns keine Berichte von Verletzten vorliegen." Das Flugzeug hatte laut ersten Berichten der Fluggesellschaft einen Motorschaden, konnte aber umkehren und schnell wieder auf dem Startflughafen in Denver landen. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, herumliegende Teile liegenzulassen und nicht zu berühren. Die Verkehrsbehörde wolle den Vorfall genau untersuchen.

