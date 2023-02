Sehen Sie im Video: Horror im Fahrgeschäft – Jahrmarktbesucher bangen um ihr Leben.









STORY: Die Besucher dieses Fahrgeschäftes in Florida erlebten kürzlich so etwas wie einen Albtraum. Ein im Internet geteiltes Video zeigt, wie die Gondeln, in denen sie saßen, schwankten, während die Menschen um Hilfe schrien. An einer Stelle ist ein lauter Knall zu hören und man sieht, wie etwas aus einer Gondel fällt. Augenzeugen berichteten, die Menschen hätten kopfüber und ohne Sicherheitsgurte in der Luft gehangen. Meldungen über Verletzte gab es nicht, es scheint so, als wären die Jahrmarktbesucher mit dem Schrecken davon gekommen. Später hieß es, das Fahrgeschäft habe eine Fehlfunktion gehabt.

