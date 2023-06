In einer dramatischen Rettungsaktion hat die US-Küstenwache in Oregon einen Schäferhund gerettet. Das Tier war zuvor 90 Meter eine Klippe hinabgestürzt.

Spektuakuläre Rettungsaktion für einen Hund: Ein Deutscher Schäferhund namens Dory, der auf einem Küstenwanderweg in den USA von einer Klippe gestürzt war, ist von einem Rettungshubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Dory war am Mittwoch im Bundesstaat Oregon aus 90 Metern Höhe auf Felsen am Meer gestürzt und konnte vom Ufer aus nicht erreicht werden. Ein Spezialist der Küstenwache seilte sich schließlich von einem Hubschrauber ins Wasser ab und schwamm zu dem verletzten Tier.

Auf einem von der Besatzung aufgenommenen Video ist Dory zu sehen, wie sie verlassen auf den Felsen im Ecola State Park sitzt, während Wellen ans Ufer schlagen. Dann wird ihr Retter Clayton Maidow ins Wasser gelassen und schwimmt zu ihr. Dory "war verängstigt, kalt, aber sehr freundlich und sehr fügsam", berichtete der Hubschrauber-Pilot Jake Mullins der Nachrichten-Website Oregon Live.

Maidow und Dory bestiegen einen Rettungskorb und wurden in den Hubschrauber gezogen, wo die beiden während des Rückflugs zusammenblieben. "Sie hat ihren Kopf auf seinen Schoß gelegt", sagte Mullins. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz wurde Dory dann wieder mit ihrem Besitzer vereint. Tierärzte stellten fest, dass sie nichts gebrochen hat und sich wahrscheinlich vollständig von dem Sturz erholen wird.

"Sie ist ein starkes Mädchen!", erklärte die US-Küstenwache für die nordwestliche Pazifikküste im Onlinedienst Twitter.