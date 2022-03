In den USA hat ein Kind versehentlich seine Mutter erschossen. Der Unfall geschah in einem Vorort von Chicago auf einem Supermarkt-Parkplatz. Anschließend nahm die Polizei den Vater fest.

Ein schrecklicher Vorfall hat sich am Wochenende in den USA ereignet. Dort hat ein dreijähriger Junge versehentlich seine Mutter erschossen. Wie die "Associated Press" jetzt berichtet, stand die Frau am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Dolton, einem Vorort von Chicago im US-Bundesstaat Illinois.

Während der Vater auf dem Fahrersitz und die Mutter auf dem Beifahrersitz saß, befand sich der Junge auf dem Rücksitz in einem Kindersitz. Dort muss er dann die Waffe gefunden haben. "Er bekam die Waffe irgendwie in die Hand und begann damit zu spielen, dann zielte er mit der Waffe und feuerte den Schuss ab", wird der Polizeichef von Dolton, Robert Collins, zitiert. Eine Kugel habe die 22-Jährige in den Hals getroffen. Die Frau sei anschließend in das University of Chicago Medical Center gebracht worden, wo sie für tot erklärt wurde.

Kind erschießt Mutter: Polizei nimmt Vater fest

Nach dem Vorfall wurde der 23-jährige Vater des Kindes festgenommen. Ihm droht eine Klage wegen ungesetzlichen Gebrauchs einer Waffe.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Unfall in den USA passiert und ein Kind versehentlich eine Waffe abfeuert. Im August hatte beispielsweise in Florida ein Kleinkind seine Mutter erschossen, während sie gerade vorm Computer saß und ein berufliches Videotelefonat führte. Ein Jahr zuvor hatte sich in Texas ein dreijähriger Junge an seinem Geburtstag versehentlich selbst erschossen, als er mit einer Waffe spielte.

Nach Angaben der Organisation Everytown for Gun Safety, die sich für Waffenkontrolle einsetzt, wurden im Jahr 2020 bei unbeabsichtigten Schießereien von Kindern unter 18 Jahren insgesamt 142 Menschen getötet und 242 verwundet.

Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Todesopfer auf 154 und die Zahl der Verletzten leicht auf 244. In diesem Jahr wurden nach Angaben der Organisation bislang 16 Menschen bei solchen Schießereien getötet und 29 verwundet.

