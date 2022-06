In den USA ist ein fünfjähriger Junge verstorben, nachdem er von seiner Familie bei heißen Temperaturen im Auto vergessen wurde und über Stunden in seinem Kindersitz saß. Das Kind wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Ein kleiner Junge ist in einem Auto verstorben, nachdem er bei heißem Wetter über mehrere Stunden dort angeschnallt auf seinem Kindersitz saß. Wie mehrere US-Medien berichten, war der Fünfjährige zwei oder drei Stunden lang im Wagen.

Wie der zuständige Sherriff von Harris County berichtete, war die Mutter zusammen mit ihrem Sohn und der achtjährigen Tochter vom Einkaufen nach Hause in die Gegend von Houston zurückgekehrt und ins Haus gegangen. Zuvor hatten sie noch einige Einkäufe für die Geburtstagsparty des Mädchens erledigt. Weil die Achtjährige den Wagen verlassen hatte, nahm die Mutter an, der Junge sei ebenfalls nach draußen geklettert.

USA: Kind blieb bei Hitze im Auto

Normalerweise kann sich der Junge selbst abschnallen, doch bei dem Auto soll es sich um einen Leihwagen gehandelt haben. Möglicherweise sei ihm der Wagen nicht vertraut gewesen. Der Fünfjährige blieb also im Kindersitz, während seine Familie Vorbereitungen für die bevorstehende Geburtstagsfeier seiner Schwester traf.

Nachdem die Mutter bemerkte, dass der Junge nicht auftauchte, lief sie zum Auto und sah, dass er noch angeschnallt auf dem Rücksitz saß. Da er nicht ansprechbar war, wählte sie den Notruf. Doch die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Ein Vertreter des Sheriff-Büros sagte am Dienstag, der Fall sei noch nicht abgeschlossen und die Ermittler würden sich mit den Staatsanwälten des Bezirks treffen, um die Ergebnisse zu präsentieren.

Mutter ließ Kind im Auto, um zu Feiern

Dass Kinder bei Hitze im Auto zurückgelassen werden, ist keine Seltenheit. Vor vier Wochen wurde ein dreijähriges Mädchen in Australien über Stunden in einem Bus vor einer Kindertagesstätte vergessen und schwebte kurze Zeit in Lebensgefahr. Inzwischen hat sie sich wieder vollständig von dem Vorfall erholt.

Auch in Deutschland gibt es immer wieder solche Fälle. Vorige Woche befreite die Polizei in Bremen ein einjähriges Mädchen aus einem überhitzten Auto. Auch in Düsseldorf ließ eine Mutter ihr dreijähriges Mädchen nachts im warmen Auto zurück, um in der Altstadt feiern zu gehen. Passanten wurden gegen kurz nach 3 Uhr auf das weinende und schreiende Kind aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die befreiten das Mädchen und meldeten den Vorfall an das zuständige Jugendamt.

