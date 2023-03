Sehen Sie im Video: Luftaufnahmen zeigen – Feuer macht Kirche dem Erdboden gleich.









STORY: Ein Feuer hat am Montag eine große Kirche in Burlington, im US-Bundesstaat New Jersey, bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mehr als 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Aufgrund der Größe des Gebäudes habe man auf einen defensiven Einsatz umstellen müssen, so der Einsatzleiter. Ob ein anliegendes Schulgebäude gerettet werden konnte, stand zunächst nicht fest. Das Feuer im Fountain of Life Center war am frühen Abend ausgeborchen, wie lokale Sender berichteten. Dunkle Rauchschwaden waren im Umkreis von mehreren Meilen zu sehen. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Ursache des Feuers wird untersucht.

