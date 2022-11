Mehrere Tote nach Schießerei in einem Supermarkt in Virginia

Der US-Bundesstaat Virginia wird erneut erschüttert: Nach der Schießerei in einem Nachtclub melden die örtlichen Behörden einen ähnlichen Vorfall in einem Supermarkt. Es gab Tote und Verletzte.

Im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen bei einer Schießerei in einem Supermarkt ums Leben gekommen. Auch der Täter ist unter den Opfern, berichten US-Medien und berufen sich auf die örtlichen Polizeibehörden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend. Die Polizei sei über eine Schießerei in einem Supermarkt der Kette Walmart in der Stadt Chesapeak informiert worden, berichtet ein Polizeisprecher in einer Konferenz vor US-Medien. Als die Beamten am Unglücksort eintrafen, hätten sie "mehrere Tote und Verletzte" gefunden.

Wie viele Menschen erschossen worden seien, konnte der Sprecher den US-Medienberichten zufolge nicht genau sagen. Er ging von "weniger als zehn" aus. Auch den Täter habe man unter den Opfern entdeckt. Noch sei unklar, ob es sich dabei um einen Angestellten handelteund wie er zu Tode kam. Er soll aber alleine gehandelt haben. Polizisten sollen an der Schießerei nicht beteiligt gewesen sein.

Nach Angaben des Sprechers durchsuchen die Beamten Supermarkt nach weiteren Toten und Verletzten.

Zweite Schießerei innerhalb weniger Tage

Dem US-Sender CNN berichtet eine Frau, ihre Mutter sei zum Zeitpunkt der Schießerei in dem Supermarkt gewesen und habe ihr währenddessen Textnachrichten geschickt. "Ich hatte gerade mit ihr darüber gesprochen, Truthähne für Thanksgiving zu kaufen, dann kam diese SMS", sagt die Frau. Ihre Mutter wurde nicht verletzt, aber steht noch unter Schock. Beide sind mittlerweile wieder miteinander vereint.

Es ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass der Bundesstaat Virginia von einem Vorfall wie diesem erschüttert wird. Erst am Wochenende waren fünf Menschen bei einer Schießerei in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado Springs getötet worden.

