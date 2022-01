Sehen Sie im Video: Pilot verunglückt mit Flugzeug auf Gleisen – Rettung kommt in letzter Sekunde.





Es war buchstäblich Rettung in letzter Sekunde. Dieser Mann musste am Sonntag mit seinem Kleinflugzeug kurz nach dem Start notlanden. Ausgerechnet auf einem Bahnübergang kam er zum Stehen. Herbeigeeilten Polizisten bleiben nur Sekunden, ihn aus der Kanzel zu befreien. Dann kracht der Zug in das Flugzeug. Der Vorfall wurde von einem Passanten gefilmt. Haarscharf fliegen die Trümmerteile an ihm vorbei. Der Pilot wurde in ein Krankenhaus gebracht, Medienberichten zufolge schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Mehr