Dramatisches Ende einer Verfolgungsjagd im US-Bundesstaat Oklahoma am Freitag. Mit einem sogenannten PIT-Manöver beendete die Polizei am Nachmittag die Flucht mehrerer Personen in einem Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und prallte gegen einen Strommast. Drei Personen wurden festgenommen, eine wurde in ein Krankenhaus gebracht. Medienberichten zufolge soll sich der Fahrer zuvor bei einer Verkehrskontrolle geweigert haben, anzuhalten. Mit bis zu 160 Stundenkilometern soll er bei der anschließenden Verfolgungsjagd durch mehrere Countys geflüchtet sein. Ein Passagier sprang unterwegs aus dem fahrenden Auto und ergab sich der Polizei. Ein Krankenwagen konnte aufgrund der ländlichen erst verspätet zur Unfallstelle vordringen. Bei einem PIT-Manöver wird das Heck eines Fluchtfahrzeugs seitlich angestoßen, um den Wagen ins Schlingern oder Schleudern zu bringen.