Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat South Carolina ist ein Polizist getötet worden, vier weitere Polizisten wurden verletzt. Das bestätigte die Polizei im Bezirk Florence. Die Schießerei sei beendet und der Verdächtige sei festgenommen worden. Michael Nunn von der Polizei in Florence County: "Der Verdächtige in dem Gebäude hat das Feuer eröffnet, dabei wurden drei Polizisten getroffen. Der Verdächtige hat auf weitere Polizisten geschossen, die dazu gekommen waren. Schließlich konnten die Verletzten in Sicherheit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verdächtige hat sich in dem Haus verschanzt, bei ihm waren auch Kinder. Das Ganze dauerte ungefähr zwei Stunden." Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Für einen der Polizisten sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Polizeichef Allen Heidler: "Heute haben wir einen guten Freund von mir verloren, einen Polizisten, den ich seit 30 Jahren kenne. Wir haben drei weitere Polizisten, die noch im Krankenhaus behandelt werden. Lassen sie uns für die Familie des tapfersten Polizisten beten, den ich je kenngelernt habe." Der Gouverneur von South Carolina äußerte sich per Twitter bestürzt über den Vorfall. US-Präsident Donald Trump bedankte sich - ebenfalls auf Twitter - für den unermüdlichen Einsatz, den die Polizisten für das Land leisten würden.