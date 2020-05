Sehen Sie im Video: Minneapolis entlässt vier Polizisten, die bei einer Festnahme einen Mann getötet haben.





In den USA sorgt ein neuer Fall von Polizeigewalt für Aufsehen. Vier Polizisten hatten am Montag in Minneapolis Mann kontrolliert. Als er sich der Festnahme widersetzte, kniete einer der Polizisten minutenlang auf dem Hals des Mannes. Er starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Passanten hatten die Szene gefilmt und ins Internet gestellt. Am Dienstag gingen in der Stadt Hunderte Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu demonstrieren, dabei kam es zu Krawallen. Einige Demonstranten warfen Steine, die Polizei schoss mit Tränengas. Wie der Bürgermeister von Minneapolis mitteilte, wurden die vier Polizisten am Dienstag aus dem Dienst entlassen. Die Bundespolizei FBI hat die Ermittlungen aufgenommen. In den USA kommt es immer wieder zu Fällen von rassistisch motivierter Polizeigewalt. Mehrfach töteten Polizisten unbewaffnete afroamerikanische Bürger bei Kontrollen oder Festnahmen. Immer wieder kommt es deshalb zu schweren Unruhen.