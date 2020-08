Sehen Sie im Video: Polizistin rettet Rollstuhlfahrer in allerletzter Sekunde von Bahngleisen.









Rettung in letzter Sekunde. Ein Mann hing mit seinem Rollstuhl in den Gleisen an einem Bahnübergang in Lodi, Kalifornien fest. Wenige Sekunden bevor ein Zug eintraf, konnte eine Polizistin den Mann von den Gleisen reißen. Der 66-Jährige wurde jedoch am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizistin blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll jetzt von Experten untersucht werden.

