Ein aufstrebender Rapper und seine beiden Freunde werden seit elf Tagen in den USA vermisst. Der 27-Jährige hatte am 21. Januar in Detroit im US-Bundesstaat Michigan einen Auftritt, der jedoch abgesagt wurde. Zu dem Auftritt begleiteten ihn seine beiden Freunde. Doch seit der Absage sind alle drei Männer verschwunden.

Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, wurden auf den Mobiltelefonen der Männer seitdem keine Aktivitäten mehr festgestellt. Der Rapper Armani Kelly hatte seine Heimatstadt Oscoda an jenem Tag gegen 11 Uhr im Auto seiner Mutter verlassen. Der Wagen wurde am 23. Januar in der nahe gelegenen Stadt Warren gefunden. Von den drei Männern fehlte jedoch jede Spur.

Vermisster Rapper in den USA: Polizei ermittelt

Zuletzt soll Kelly gegen 17 Uhr mit seiner Verlobten telefoniert haben. Er sagte ihr, dass der Auftritt wegen technischer Probleme abgesagt worden sei und er sich einen anderen Veranstaltungsort suchen werde. Um 21 Uhr wurden ihre Nachrichten schon nicht mehr zugestellt. "Was ehrlich gesagt am besorgniserregendsten war, war die Tatsache, dass ihre Telefone nicht mehr aktiv waren, seit sie als vermisst gemeldet wurden", sagte James E. White, der Polizeichef von Detroit, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. "Und das ist sehr, sehr besorgniserregend. Das ist ein ungewöhnlicher Umstand". Die Behörden drängten jeden, der Informationen über die vermissten Männer oder ihren Aufenthaltsort habe, sich an die Polizeidienststellen zu wenden, so White.

Die drei Männer hatten sich zuvor in einem Gefängnis kennengelernt, in dem der 27-Jährige wegen eines bewaffneten Raubüberfalls acht Jahre lang inhaftiert war. Laut seiner Verlobten, wollte er sein Leben umkrempeln, nahm Unterricht an einer Handelsschule und suchte nach Verbindungen in der Musikindustrie. Das Paar, das in getrennten Städten lebt, wollte sich bald zusammen ein Haus kaufen und heiraten.

