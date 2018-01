Nach dem Feuer kam der Schlamm. In den Waldbrandgebieten von Südkalifornien sorgen nun heftige Regenfälle für Verwüstungen. Im Bezirk Santa Barbara lösten die Niederschläge am Dienstag Sturzfluten und Schlammlawinen aus. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Der Sheriff von Santa Barbara, Bill Brown, sprach von mindestens 13 Toten. "Auch wenn wir es nicht hoffen, erwarten wir doch, dass diese Zahl noch steigen wird", sagte Brown. "Wir suchen weiter nach Vermissten." Der Sturm habe die Region hart getroffen, sagte der Sheriff am Dienstag. Bei Tagesanbruch sei es noch schwierig gewesen, die Lage zu beurteilen. "Mir fällt nur ein Vergleich ein: Es sieht aus wie ein Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg", so Brown. Besonders betroffen ist die Stadt Montecito. Tausende Menschen mussten wegen der Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. Im vergangenen Monat war Südkalifornien von den verheerendsten Waldbränden ihn der Geschichte des US-Bundesstaates erschüttert worden. Das hat die Region anfällig für Erdrutsche und Schlammlawinen gemacht, denn Gräser und Büsche, die den Boden bei schweren Regenfällen halten könnten, sind verbrannt .