US-Polizisten sind nach einer Schießerei in der Nähe der Covenant School in Nashville zu sehen.

An einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hat es Schüsse gegeben. Bei dem Vorfall am Montag seien mehrere Menschen verletzt worden. Medien berichten von mindestens sechs Toten.

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Grundschule im US-Bundesstaat Tennessee sind laut Medienberichten mindestens drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Der US-Sender NBC und die "New York Times" berichteten am Montag unter Berufung auf einen Krankenhaussprecher, drei bei dem Angriff in Nashville durch Schüsse verletzte Kinder seien in eine Kinderklinik eingeliefert und dort für tot erklärt worden. Der Angreifer ist nach einem Schusswechsel mit der Polizei ebenfalls tot, wie die Behörden mitteilten.

Wie CNN berichtet, war der Schütze, der das Feuer eröffnete, nach Polizeiangaben eine Frau. Die Polizei teilte mit, dass sie "im Teenageralter" zu sein schien, aber noch nicht identifiziert werden konnte. Don Aaron vom Metro Nashville Police Department sagte auf einer Pressekonferenz, dass Beamte, die am Tatort ankamen, auf "eine Frau trafen, die schoss". Die Feuerwehr hatte zuvor von mehreren Verletzten berichtet.

Details zum Ablauf und den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Bei der Schule handelt es sich den Angaben zufolge um eine private christliche Einrichtung.

In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Schusswaffenangriffen. Betroffen sind immer wieder auch Schulen. So erschoss im vergangenen Mai ein 18-Jähriger an einer Grundschule der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen.