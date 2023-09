Diesen Fund machte eine Siebenjährige im Crater of Diamonds State Park in den USA: einen 2,95 Karat schweren, goldbraunen Diamanten

von Jessica Kröll Viele Hobby-Schatzsucher begeben sich täglich in den Krater des Diamonds State Park im US-Bundesstaat Arkansas. Und auch für ein kleines Mädchen wurde ein Besuch zum unvergesslichen Erlebnis. Die Siebenjährige entdeckte dort einen fast drei Karat schweren Diamanten.

"Dad! Papa! Ich habe einen gefunden!"– Mit diesen Worten flitzte eine Siebenjährige auf ihren Vater zu und präsentierte stolz ihre Entdeckung: einen 2,95 Karat schweren, goldbraunen Diamanten. Gefunden hatte ihn das Mädchen im Crater of Diamonds State Park in Murfreesboro im US-Bundesstaat Arkansas.

Wie der Nationalpark berichtet, war das Mädchen am 1. September mit ihrem Vater und ihrer Großmutter dort zu Besuch, um ihren Geburtstag zu feiern. "Ihr wurde heiß und sie wollte sich kurz hinsetzen, also ging sie zu den großen Felsen am Zaun", berichtet ihr Vater. "Das nächste, was ich weiß, ist, dass sie zu mir rannte und sagte: 'Dad! Papa! Ich habe einen gefunden!'"

Crater of Diamonds State Park in den USA: Besucher können Diamanten behalten

Der Crater des Diamonds State Park ist ein 37,5 Hektar großes Areal auf der erodierten Oberfläche eines uralten, diamanthaltigen Vulkans. Er wird regelmäßig umgepflügt, um die Edelsteine aus tieferen Schichten direkt an die Oberfläche zu bringen. Besucher zahlen eine Eintrittsgebühr, können vor Ort Grab- und Siebwerkzeuge mieten und im Gegenzug alle gefundenen Steine mit nach Hause nehmen. Die Parkwächter bieten den Besuchern zudem Hilfe bei der Identifizierung der vor Ort gefunden Felsen und Mineralien an – kostenlos.

Mehr als 75.000 Diamanten sollen seit 1906 von Besuchern entdeckt worden sein – darunter sogar der größte Diamant, der jemals in den USA entdeckt wurde. Allein in diesem Jahr wurden bislang 563 Diamanten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 89 Karat registriert.

Der erbsengroßen Diamant, den die Siebenjährige aufspürte, ist laut Parkangaben der zweitgrößte Fund, den ein Parkbesucher in diesem Jahr gemacht hat. Übertroffen wurde er nur von einem 3,29-karätigen braunen Diamanten, der im März dort entdeckt wurde.

