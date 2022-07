von Noelia Sanchez-Barón Die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez wurde vergangenen Mittwoch vor den Stufen des US-Kapitols von einem Comedian sexuell belästigt.

Die junge Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ein Mann vor dem Kongress-Gebäude in Washington D.C. auf sie wartet und sie behelligte. Er filmt sich im Selfie-Modus, zeigt lächelnd auf AOC und ruft ihr zu "See, my favorite big booty latina, I love you! She wants to kill babies, but she’s still beautiful!" – redet also zunächst unaufgefordert über ihren Körper und wirft ihr dann vor, dass sie Babys töten wolle – eine Anspielung auf AOCs Haltung in der Abtreibungsdebatte.

Sexuelle Belästigung: AOC filmt, die Polizei schweigt

Direkt nach dem Vorfall meldet sich AOC via Instagram-Story bei ihren neun Millionen Followern. Währenddessen winkt der Mann im Hintergrund lächelnd in die Kamera. "Auf Schutz oder Unterstützung wartet man hier vergeblich", kritisiert AOC im kurzen Video den Kongress.

Ein Polizist soll direkt in ihrer Nähe gewesen sein, als sie belästigt wurde, habe jedoch nicht reagiert, fasst AOC zusammen. Mitarbeiter ihrer Partei mussten dem TV-Sender Bloomberg zufolge die zuständige Polizeidienststelle erst umständlich mehrmals kontaktieren, um schließlich Informationen zu dem Mann zu erhalten.

Bei dem Täter handelt es sich um den Comedian und konservativen Social-Media-Aktivisten Alex Stein. Für seine Youtube-Clips lauert er regelmäßig Politikern auf oder hält satirische Überraschungsreden im lokalen Parlament. Auch seine aktuelle Attacke auf AOC postete er später auf Youtube. Zuletzt besuchte er eine "My Body, my Choice“-Demonstration in Dallas, Texas, und kritisierte dort Frauen, die sich gegen das neue US-Abtreibungsgesetz aussprachen.

Die Polizei äußerte sich am nächsten Tag zu dem Vorfall und bezeichnete die Kommentare des Mannes als "nicht kriminell". AOC wurde den Beamten zufolge weder von dem Täter bedroht noch berührt.

Alexandria Ocasio-Cortez: "Men, I want to hear from you"

Insbesondere Frauen werden häufig Opfer von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum oder im Internet. Ein bekannter Begriff dafür lautet Catcalling – sexuelle Belästigung durch Hinterherrufen oder Nachpfeifen. AOC findet den Vorfall auch daher so bedeutend, weil "diese Art von Verhalten" häufig eskaliere und "mit häuslicher Gewalt, Stalking und Übergriffen" einher gehe.

Ausstellung in Berlin Patrick Demarchelier und #MeToo: Über der Schönheit liegt ein Schatten 1 von 5 Zurück Weiter Zurück Weiter Gisele Bündchen Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen, fotografiert im Jahr 2002 Mehr

Per Umfrage wollte sie von ihren männlichen Followern wissen, wie "Good Men" in solchen Situationen reagieren und wie sie Frauen beschützen würden. Viele antworteten, sie würden versuchen, solche misogynen Angriffe nicht zu ignorieren. Denn "wenn du für das Richtige einsteht, lässt dich das niemals dumm aussehen“, kommentierte ein User.

Quellen: Twitter/@AOC, Bloomberg