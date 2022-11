von Jessica Kröll Vor rund einem Monat verschwand im US-Bundesstaat Georgia ein kleiner Junge. Die Polizei suchte zeitweise mit mehr als 40 FBI-Beamten nach ihm. Jetzt wurden sterbliche Überreste auf einer Mülldeponie gefunden – und die Mutter des Kindes festgenommen.

Noch ist unklar, ob es sich bei den sterblichen Überresten, die auf einer Mülldeponie in Chatham County im US-Bundesstaat Georgia gefunden wurden, um die des kleinen Quinton handelt. Der Zweijährige wurde am 5. Oktober von seiner Mutter als vermisst gemeldet. Angeblich war er aus seinem Laufstall verschwunden. Eine groß angelegte Suche nach dem Kleinkind begann, an der sich auch mehr als 40 Beamte des FBI beteiligten. Die Einsatzkräfte suchten nach dem Kind in Bereichen, in denen es sich möglicherweise verirrt hatte, darunter ein Teich, Abflussrohre, Müllcontainer und nahe gelegene Wälder.

Doch schnell geriet seine Mutter ins Visier der Behörden. Die 22-Jährige gilt als Hauptverdächtige in dem Fall. Die Polizei verdächtigt sie, die Leiche des Jungen in einem Müllcontainer entsorgt zu haben.

Vermisstes Kleinkind in den USA: Polizei durchsucht Mülldeponie

Beamte begannen deshalb mit den Durchsuchungen auf einer nahegelegenen Mülldeponie, wo sie die Leiche des Jungen vermuteten – und wurden nach 30 Tagen schließlich fündig. "Am Freitag, den 18. November 2022, entdeckten die Strafverfolgungsbehörden auf der Waste Management Deponie menschliche Überreste auf dem Gelände der Mülldeponie", teilte die Polizei von Chatham County am Montag in einer Erklärung mit. "Weitere Tests – einschließlich DNA-Beweise – werden durchgeführt, um zu bestätigen, dass die Überreste tatsächlich menschlich sind und ob es sich um die Überreste von Quinton handelt", so die Polizei in einer Erklärung.

Bei der Durchsuchung der Deponie hätten die Beamten fast 700.000 Tausend Kilogramm Müll durchkämmt. "Die Arbeitsbedingungen waren zermürbend und gefährlich und die Suchenden wussten, dass die Chancen, Quinton zu finden, gering waren", heißt es in der Erklärung weiter. "Historisch gesehen, sagt das FBI, dass die Suche auf Mülldeponien nur in fünf Prozent der Fälle erfolgreich ist."

Die Mutter wurde inzwischen wegen Mordverdachts festgenommen und sitzt nun in einem Gefängnis, wo sie auf eine Kautionsanhörung wartet.

Quellen:Polizei Chatham County, NBC News