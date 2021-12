Ein 31-jähriger Surfer ist im US-Bundesstaat Kalifornien bei einem Haiangriff ums Leben gekommen. Es wird vermutet, dass es sich um einen Weißen Hai gehandelt hat.

Unglück an Heiligabend: An der Küste von Morro Bay im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 31 Jahre alter Surfer bei einem Haiangriff getötet worden. Wie die Polizei von Morro Bay in einer Pressemitteilung berichtet, wurde der Mann noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Die Behörden untersagten für 24 Stunden, ins Wasser an den Stränden von Morro Bay und den dortigen State Parks zu gehen.

Gerichtsmedizin soll Haiart ermitteln

Eric Endersby, Direktor der Hafenpatrouille von Morro Bay, sagte der Zeitung "Los Angeles Times", man bemühe sich, Familienmitglieder zu kontaktieren. Der Mann sei zunächst von einer Surferin geholfen worden, die herüberpaddelte, um ihm zu helfen. Sie hatte ihn laut dem Bericht an den Strand transportiert.

Der Gerichtsmediziner untersucht derzeit den Fall. Endersby sagte, ein staatlicher Biologe für Fisch und Wildtiere sei vor Ort, um die Art und Größe des Hais zu bestimmen. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Raubfisch um einen Weißen Hai gehandelt hat, wie der Sender ABC berichtet. Endersby sagte, der Biss schien zu dem eines Weißen Hais zu passen, basierend auf Aussagen von Rettungskräften und Beamten vor Ort sahen.

Laut Endersby waren schätzungsweise 25 bis 30 Menschen in der Nähe gewesen, als der Mann aus dem Wasser gezogen wurde, und es sei nicht klar, ob jemand Zeuge des Angriffs war. Dem Direktor zufolge sei es nicht der erste Angriff in der Gegend gewesen: In den vergangenen zehn Jahren wurden zwei Menschen durch Haiangriffe verletzt; 2003 wurde eine Frau bei einem Angriff getötet.

Angriffe durch Haie kommen nur selten vor

Haiangriffe kommen nur selten vor. Von mehreren Hundert Haiarten wurden bislang nur 32 mit einem Angriff in Verbindung gebracht. Wie andere Wildtiere meiden die meisten Haie Menschen. Zu Zwischenfällen kommt es meistens, wenn Haie Menschen mit Nahrung verwechseln, etwa Seerobben, oder wenn sie ihr Territorium schützen. Auch aus Neugier beißen die Tiere manchmal zu. Die Chance für einen Strandgänger, von einem Hai gebissen zu werden, liegt bei schätzungsweise 1 zu 11,5 Millionen.

Tatsächlich sind Menschen für Haie eine größere Bedrohung. Nach Angaben des WWF sind mehr als 140 Arten bedroht. Oft verfangen sie sich in Fischernetzen oder werden wegen ihrer Flossen gejagt, die in Asien als Delikatesse gelten. Auch der Klimawandel und Plastikverschmutzung in den Meeren bedrohen die Haie.

