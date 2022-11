von Jessica Kröll Im US-Bundesstaat North Carolina ist ein TV-Meteorologe mit einem Hubschrauber abgestürzt. Der Wetterexperte und der Pilot waren unterwegs, um für den Fernsehsender aus der Luft zu berichten. Besonders traurig: Ihre Kollegen mussten live über den Absturz berichten – und kämpften dabei mit den Tränen.

Ein TV-Meteorologe und sein Pilot sind am Dienstag im US-Bundesstaat North Caroline mit dem Hubschrauber abgestürzt. Jason Myers und der Pilot Chip Tayag waren für den örtlichen Fernsehsender WBTV im Einsatz, als sie kurz gegen Mittag in der Gegend von in Charlotte in der Nähe der Autobahn Interstate 77 abstürzten.

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, schaffte es der Pilot noch zu verhindern, dass der Helikopter auf die mehrspurige Autobahn stürzte. Der Polizeichef Johnny Jennings lobte die Reaktion des Piloten: "Der Pilot ist in meinen Augen ein Held. Zeugen gaben an, dass der Pilot ein Ausweichmanöver von der Autobahn machte, um Leben zu retten“, schrieb er auf Twitter. „Aufgrund seines heldenhaften Handelns gab es keine weiteren Verletzten oder Fahrzeuge auf dem Highway, die in den Vorfall verwickelt waren."

TV-Meteorologe in den USA hinterlässt Frau und vier Kinder

Besonders tragisch: Die beiden Moderatoren Jamie Boll und Molly Grantham mussten anschließend noch eine geraume Zeit über den Tod ihrer Kollegen berichten, kämpften dabei mit den Tränen. Mindestens 90 Minuten lang berichteten sie live über den Vorfall, ohne den Tod der beiden zu bestätigten. Dies taten sie erst, nachdem sie sichergestellt hatten, dass die Familien benachrichtigt worden waren.

Nach Angaben des Senders arbeitete Chip Tayag seit 20 Jahren als Pilot, war seit 2017 für den Fernsehsender im Einsatz. "Er galt als einer der besten Piloten, der sich ständig weiterbildete, um noch besser zu werden", heißt es in einer Erklärung von WBTV. Erst im August feierte er seinen dritten Hochzeitstag. Jason Myers hinterlässt Frau und vier Kinder.

Die Absturzursache ist noch unklar. Die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde und die Bundesluftfahrtbehörde haben Ermittlungen dazu eingeleitet.

Quellen: Associated Press, WBTV, Twitter