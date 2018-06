Es klingt wie in einer Gaunerkomödie: Dieser Brief von Christopher Kolumbus an das spanische Königshaus ist in Barcelona von Unbekannten entwendet und durch eine Kopie ersetzt worden. Zollermittler des Ministeriums für Innere Sicherheit der USA haben das Original des sogenannten "Ersten Briefes aus der neuen Welt" von 1493 ausfindig gemacht und am Mittwoch an den Spanischen Botschafter in Washington D.C. zurückgegeben. "In diesem Brief an Königin Isabella und König Ferdinand von Spanien beschreibt der Entdecker seiner seine ersten Begegnungen und Eindrücke in der Neuen Welt. Sie alle wissen, dass Kolumbus davon überzeugt war, Asien erreicht zu haben. Daher verwendet er hier den Begriff 'Indische Inseln'. Die Welt würde hiernach nie wieder dieselbe sein. Indem er die Verbindung zwischen Europa und Amerika eröffnete, leitete die Moderne ein." Details zu den Dieben des Briefes und wie man ihnen auf die Schliche kam, wurden nicht mitgeteilt. Im Jahr 2011 hatten Ermittler erstmals festgestellt, dass mehrere Originale des Briefs durch qualitativ hochwertige Kopien ersetzt worden waren.