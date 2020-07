Ein Weißer Hai schwimmt im Meer: An der Nordostküste der USA sind in den vergangenen Wochen wiederholt Haie gesichtet worden.

Oft werden Surfer Opfer von Hai-Attacken. In den USA hat es jetzt eine Schwimmerin getroffen. Vor der Küste des US-Bundesstaates Maine wurde eine 63-Jährige von einem Weißen Hai getötet. Die Behörden rufen Badende in der Region zu größter Vorsicht auf.

Vor der Küste des US-Bundesstaates Maine ist eine Frau von einem Weißen Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Behörden bestätigten am Dienstag, dass die 63-jährige New Yorkerin am Vortag von einem Weißen Hai angegriffen wurde. Demnach wurde ein Zahn des Raubfisches gefunden.

Die Attacke ereignete sich am Montagnachmittag nahe der Insel Bailey Island an der Nordostküste der USA. Die New Yorkerin, die einen Neoprenanzug trug, schwamm den Behörden zufolge rund 20 Meter von der Küste entfernt, als sie von dem Weißen Hai attackiert wurde.

Kajakfahrer brachten die schwer verletzte 63-Jährige zwar an Land, Rettungssanitäter konnten das Leben der Frau aber nicht mehr retten. Es ist erst der zweite aktenkundige Fall einer Hai-Attacke in Maine - und der erste mit tödlichem Ausgang.

Vermehrt Hai-Sichtungen an Nordostküste der USA

Die Behörden riefen Badende in der Region zu größter Vorsicht auf. Sie sollten insbesondere Fischschwärme meiden. Diese würden Seehunde anziehen - und diese wiederum seien eine bevorzugte Beute von Haien, sagte Patrick Keliher von Maines Meeresbehörde.

An der Nordostküste der USA sind in den vergangenen Wochen wiederholt Haie gesichtet worden, unter anderem nahe Long Island im Bundesstaat New York. Auch die bei Urlaubern beliebte Halbinsel Cape Cod im Bundesstaat Massachusetts ist bekannt für das Vorkommen von Weißen Haien. 2018 wurde dort ein Surfer von einem Weißen Hai getötet. Grundsätzlich sind Hai-Attacken sehr selten.