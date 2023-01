News im Video: Weitere Bluttat in Kalifornien – Schütze tötet sieben Menschen in Gärtnerei.









STORY: Bei einer weiteren Schießerei Im US-Bundesstaat Kalifornien sind sieben Menschen getötet worden. Bei den Tatorten soll es sich um Gärtnerei-Betriebe gehandelt haben. Die Tat in Half Moon Bay, etwa 50 km südlich von San Francisco, ereignete sich kurz nach einer Schießerei in der südkalifornischen Stadt Monterey Park. Dabei waren am Samstag elf Menschen getötet worden. Diesmal wurde der mutmaßliche Schütze am Montag auf einem Polizeiparkplatz verhaftet. Beamten zufolge hatte er offenbar versucht, sich zu stellen. Christina Corpus, Sheriff von San Mateo County, hat den mutmaßlichen Schützen als einen 67-jährigen Mann identifiziert. Er habe an einem der beiden Tatorte gearbeitet. Der Verdächtige kooperiere mit den ermittelnden Beamten, aber sein Motiv sei noch nicht bekannt. Im Auto des Verdächtigen sei eine halbautomatische Handfeuerwaffe gefunden worden. "Eine Tragödie jagt die nächste", schrieb der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom auf Twitter. Er habe gerade die Verletzten von der Schiesserei in Monterey Park im Krankenhaus besucht, als er über die Schießerei in Half Moon Bay informiert worden sei. In den erste 21 Tagen des neuen Jahres hat es in den USA der Organisation Gun Violence Archive zufolge bereits 38 Schießereien mit Todesopfern gegeben bei denen jeweils mehr als vier Menschen getötet wurden.

