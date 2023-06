von Jessica Kröll In Schlangenlinien fuhr ein zehnjähriger Junge in den USA über die Interstate 75 – hinter dem Steuer eines SUV. Den Wagen hatte er zuvor geklaut. Laut Polizei wollte er damit zu seiner Mutter fahren.

In den USA hat ein Zehnjähriger einen SUV geklaut und ist damit über die Autobahn gefahren. Entdeckt wurde er damit laut Polizei auf der Interstate 75 zwischen den Städten Flint und Saginaw im US-Bundesstaat Michigan.

Der Vorfall liegt schon einige Tage zurück, wie einige US-Medien am Dienstag berichten.

Das Kind hatte den Buick Encore demnach am 27. Mai in der kleinen Gemeinde Buena Vista gestohlen, wo er vor einem Wohnhaus stand. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden dann auf der Interstate auf den kleinen Mann hinterm Steuer aufmerksam und riefen die Polizei. Auch der eingebaute Fahrer-Assistent OnStar, der mit dem Wagen verbunden ist, setzte einen Notruf ab.

USA: Polizei veröffentlicht Verfolgungsjagd mit Kind auf Twitter

Die Polizisten entdeckten das Fahrzeug in der Nähe einer Ausfahrt und versuchten, es anzuhalten. Aber der nicht mal 1,50 Meter große Fahrer machte keine Anstalten, den Wagen zu stoppen. Schließlich deaktivierte der Notruf-Service den Buick.

Auf Twitter veröffentlichte die Michigan State Police zu dem Vorfall ein 32 Sekunden langes Video, auf dem die Verfolgungsjagd zu sehen ist. Das Polizeiauto fährt mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene hinter dem silbernen SUV her. Der Wagen fährt in Schlangenlinien über die vierspurige Autobahn. Schließlich fährt er auf den Seitenstreifen und touchiert die Leitplanke. Dann kommt er zum Stehen. Das Video stoppt, als sich die Beifahrertür des Wagens öffnet.

Anschließend soll der Minderjährige aus dem Fahrzeug gesprungen und weggelaufen sein, bevor er von den Beamten eingefangen werden konnte. Der Junge wurde in das Saginaw County Juvenile Detention Center gebracht. Angaben zufolge wollte er zu seiner Mutter ins rund eine Stunde Autofahrt entfernte Detroit. Medienberichten zufolge war er bei Verwandten untergebracht.

Sehen Sie im Video: Verstörende Szenen in Rochester, New York: Eine Neunjährige wird in Handschellen in ein Auto gesetzt und wehrt sich heftig. Dann setzt ein Polizist Pfefferspray gegen das Kind ein. Die Beamten müssen nun ihren Dienst niederlegen.