Die USA haben die Auslieferung der Ehefrau eines Diplomaten nach Großbritannien abgelehnt, die für den Tod eines Teenagers bei einem Verkehrsunfall verantwortlich sein soll. Die Frau habe während ihres Aufenthalts in Großbritannien diplomatische Immunität genossen, begründete das Außenministerium in Washington am Donnerstag die Entscheidung. Kämen die USA dem britischen Auslieferungsantrag nach, würde dies "einen außerordentlich problematischen Präzedenzfall darstellen".

Die britische Regierung reagierte "enttäuscht" auf die Entscheidung. Eine Sprecherin des Innenministeriums in London sagte, ihre Regierung prüfe nun "dringlich", welche Optionen sie in dem Fall noch habe.

Streit belastet die diplomatischen Beziehungen

Der Streit um die Ehefrau des US-Diplomaten hat sich zu einer Belastung für die traditionell engen Beziehungen zwischen London und Washington ausgewachsen. Die Frau hatte Großbritannien nach dem Unfall unter Berufung auf diplomatische Immunität verlassen, bevor sie von der Polizei befragt werden konnte.

Bei dem Unfall war Ende August der 19-jährige Harry Dunn tödlich verunglückt, als sein Motorrad in der Nähe eines britischen Luftwaffenstützpunkts mit dem Auto der Frau des Diplomaten kollidierte. Sie war auf der falschen Seite der Fahrbahn unterwegs. In einer Erklärung räumte die Frau ein, am Steuer des Unfallwagens gesessen zu haben.

Eltern greifen US-Regierung scharf an

Die Eltern des 19-Jährigen seien "nicht überrascht" über die Weigerung der US-Regierung, die Frau auszuliefern, sagte ein Sprecher der Familie. Es handle sich um eine "gesetzlose" und "korrupte" Regierung, die offenbar sogar "ihren engsten internationalen Verbündeten attackieren" wolle, kritisierte der Sprecher unter Bezug auf die Beziehungen beider Länder. Die Familie werde nun mit der britischen Regierung über die nächsten Schritte beraten.

Dunns Eltern hatten im Oktober US-Präsident Donald Trump in Washington besucht. Anschließend kritisierten sie, dass das Weiße Haus versucht habe, ohne Vorankündigung ein Treffen mit der Frau des Diplomaten zustande zu bringen, die sich in einem Nebenraum aufhielt. Trump hat den Tod des Teenagers als "fürchterlichen Unfall" bezeichnet. Er sagte aber auch, dass US-Bürger oft Schwierigkeiten damit hätten, gemäß den britischen Verkehrsregeln auf der linken Straßenseite zu fahren.