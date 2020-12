Sehen Sie im Video: Wie in Utah – auch die mysteriöse Metallsäule in Rumänien verschwindet nach wenigen Tagen wieder.









Mysterium um eine Metallsäule: Vor wenigen Tagen wurde in Utah eine Metallsäule entdeckt – und verschwand wenige Tage später wieder. Auch in Rumänien tauchte ein ähnliches Objekt auf und verschwand wieder. Wer oder was steckt dahinter?

Ein mysteriöser Metall-Monolith in der Wüste von Utah sorgt kürzlich für Aufsehen.





Wenige Tage später verschwindet die Metallsäule wieder, über deren Ursprung weiterhin gerätselt wird.





In Rumänien ist nun ein ganz ähnliches Objekt aufgetaucht - und wenige Tage später wieder verschwunden.





Auf Twitter verbreitet sich jetzt ein Video, das eine fast identisch aussehende Metallsäule auf einem Hügel zeigt.









Die Säule soll laut „Daily Mail“ auf einem Hügel im Nordosten des Landes gefunden worden sein. Und das bereits einen Tag bevor die mysteriöse Metallsäule in Utah verschwand.





Demnach dürfte es sich nicht um dieselbe Säule wie in Utah handeln.





Rumänische Behörden können sich die Metallsäule aber ebenso wenig erklären.





Das Objekt stehe zwar auf privatem Gelände, die Installation hätte trotzdem einer Genehmigung durch die Behörden bedurft. Der Bereich stehe unter besonderem Schutz. Ganz in der Nähe befindet sich eine archäologische Ausgrabungsstätte.

Lokale Medien sowie die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP berichten, dass die Metallsäule nun auch in Rumänien wieder verschwunden sei. Der rund vier Meter hohe metallene Block war erst vor wenigen Tagen von Unbekannten dort aufgestellt worden.





Die Aktionen sorgen für allerlei Spekulationen zu den Hintergründen. Die Theorien rund um die Monolithen regen nun zum Rätselraten an:





Haben Aliens uns bei einem Besuch ein Souvenir hinterlassen?





Ist das alles nur ein Werbegag?





Oder steckt ein Künstler hinter dem Metallgebilde?

